Таксистов ждут серьезные проверки перед устройством на работу

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-10T09:37:24+03:00

Таксистов будут проверять перед устройством на работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нанимать водителей будут после проверки по государственным базам

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Крупнейшие агрегаторы такси приняли решение устраивать тотальные проверки будущих таксистов. Прежде чем доверить человеку машину и выпустит его на линию, его «пробьют» по всем государственным базам, в том числе на предмет алкогольной и наркозависимости, наличия судимостей, лишения водительских прав и прочих сведений.

В будущем такой подход позволит создать единый реестр водителей, которые допущены к работе.

Соответствующее коллективное письмо руководители «Яндекс.Такси», «Везет», «Максим» и «Ситимобил» (всего 23 агррегатора) направили в ГПУ президента России.

Предполагается, что трудоустраивать человека будут в случае отсутствия алкогольной и наркозависимости, судимости и лишения водительских прав в прошлом. Все эти сведения почерпнут из государственных баз. А что касается иностранных граждан, работающих в такси, необходимы договоренности, чтобы государства предоставляли такие сведения.

- Сегодня разрешение на перевозку выдается на конкретный автомобиль, а не на человека. За руль может сесть кто угодно, поэтому в плане безопасности нет результата, - комментирует «Известиям» директор сервиса «Максим» Максим Шашурин.

Эксперты соглашаются, что такой подход позволит сделать сферу пассажирских перевозок безопаснее, но встает вопрос информационной безопасности. Все персональные сведения о человеку нужно где-то хранить, не исключены утечки данных, которые потом негативно скажутся на самих водителях.

Ранее, пьяный таксист устроил ДТП, пытался скрыться, но въехал в конный клуб в Петербурге. А в Москве водитель сбил мотоциклиста и попытался улететь из России.

ИСТОЧНИК KP.RU