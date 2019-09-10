"Морские курорты и любимая дача": Россияне поделились планами на осенний отдых

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-10T09:38:10+03:00

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Российские туристы рассказали, где они планируют провести выходные этой осенью. Около 38% россиян признались, что мечтают об отдыхе на берегу моря, температура воды которого будет выше 25 градусов.

Примерно четверть жителей РФ заявили, что хотели бы провести осенний отпуск, не уезжая далеко от дома.

Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования билетов Туту.ру.

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ИСТОЧНИК KP.RU