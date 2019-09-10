2019-09-10T09:38:10+03:00
Общество

"Морские курорты и любимая дача": Россияне поделились планами на осенний отдых

Экскурсионные туры по Европейским странам интересуют 14% граждан РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российские туристы рассказали, где они планируют провести выходные этой осенью. Около 38% россиян признались, что мечтают об отдыхе на берегу моря, температура воды которого будет выше 25 градусов.

Примерно четверть жителей РФ заявили, что хотели бы провести осенний отпуск, не уезжая далеко от дома.

Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования билетов Туту.ру.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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