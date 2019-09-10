Ужастик «Оно» за первые выходные собрал в прокате 552 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-10T10:19:34+03:00

Эксперты называют такой успех ошеломительным, хотя у картины есть нарекания от профессионалов [видео]

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Прошедшие выходные стали своеобразным рекордом по сборам в кинотеатрах. Посмотреть ужастик «Оно» пришли тысячи человек, за уикенд сборы картины, по данным ЕАИС, составили 552 миллиона рублей.

Это безусловный успех. Для сравнения первая часть хоррора, вышедшая в сентябре 2017 года, в первый уикенд собрала 403 млн рублей. Но стоит отметить, что посещаемость у первой части была выше- в среднем 60 человек на сеанс, а вот у сиквела – 45 человек.

«Оно 2» сейчас занимает 52% от общего числа всех сеансов в кинотеатрах.

- Киносети ожидали хорошей кассы. Причина тому – успех первой части. В 2017 году релиз заработал более миллиарда рублей, есть основания полагать, что 2019-1 будет успешнее, - комментирует газете «Известия» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Остальные картины идут с большим отставанием, на второй позиции «Одесса» Валерия Тодоровича. Несмотря на трудный жанр ретродраммы работу посмотрели 111 тысяч зрителей, сбор составил 31 миллион рублей.

Третье место у анимационной комедии «Королевские каникулы» со сбором в 22,6 миллионов рублей.

Четвертая строчка все еще за «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. Общая касса в России уже превысила миллиард рублей, прошедшие выходные добавили в копилку еще 19 миллионов.

Замыкает пятерку лидеров еще один хоррор «Я иду искать» - 17 миллионов рублей.

Трейлер фильма Оно 2 .

ИСТОЧНИК KP.RU