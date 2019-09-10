СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-10T10:38:48+03:00

Полисы ОСАГО и каско подешевели с начала 2019 года Фото: Евгения ГУСЕВА

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С января по август полисы ОСАГО и каско подешевели на 4-5 процентов. Это произошло за счет расширения тарифного коридора, решение о котором было принято в начале 2019 года. Еще один фактор - популярность продуктов с франшизой и усеченными рисками. Далеко не каждый водитель предпочитает сообщать о ДТП, особенно если повреждения не очень серьезные.

Снижение стоимости по стране не равномерное. В Москве страховка сбавила в цене 6,4%, в регионах – 4%. В среднем в июне полис обходился в 5,1 тыс.рублей, в августе – 5,3 тыс.рублей, приводи статистику Банк России.

В пресс-службе ЦБ газете «Известия» прокомментировали, что три года назад полис каско, в среднем, стоил в полтора раза дороже. Сегодня цена на него составляет примерно 26 тысяч рублей.

Кстати, в будущем полисы ОСАГО и каско могут объединить. Соответствующую идею во время выступления в Госдуме поддержал премьер Дмитрий Медведев.

Сейчас водители должны в обязательном порядке оформлять ОСАГО, но многие из них затем добровольно покупают КАСКО. По словам Председателя Правительства, автовладельцам будет гораздо удобнее приобретать сразу единый универсальный полис страхования.

Ранее сообщалось, что страховщики задумались о каско и ОСАГО для беспилотников Страховка будет распространяться не только на летательные аппараты, но и на беспилотные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU