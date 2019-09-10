Только 22% россиян отдыхает в отпуске, остальные работают

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-10T11:04:45+03:00

Большинство россиян даже во время своего отпуска в курсе всех рабочих дел Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Люди продолжают отвечать на электронные письма, звонки и решать рабочие вопросы

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Роструд выяснил, как россияне проводят свой отпуск. Оказалось, только 22 процента полностью отстранятся от всех рабочих дел и перестают контактировать с коллегами по служебным вопросам. Остальные даже во время своего отдыха находятся в той или иной степени в курсе текущих дел на работе.

29 процентов опрошенных признаются, что регулярно проверяют почту и отвечают на телефонные звонки, которые поступают с работы.

49% респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела.

А вот 22% счастливцев могут позволит себе не проверять почту и не брать трубки.

Это же исследование выявило необычную тенденцию - 23% опрошенных используют заслуженные выходные для того, чтобы найти новую работу.

Всего на вопросы Роструда ответили пять тысяч респондентов. Большинство признались, что отпуска в две недели им не хватает. 53% опрошенных хотели бы отдыхать больше, чтобы решить свои личные дела и поправить здоровье, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU