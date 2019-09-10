Только 22% россиян отдыхает в отпуске, остальные работают
Роструд выяснил, как россияне проводят свой отпуск. Оказалось, только 22 процента полностью отстранятся от всех рабочих дел и перестают контактировать с коллегами по служебным вопросам. Остальные даже во время своего отдыха находятся в той или иной степени в курсе текущих дел на работе.
29 процентов опрошенных признаются, что регулярно проверяют почту и отвечают на телефонные звонки, которые поступают с работы.
49% респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела.
А вот 22% счастливцев могут позволит себе не проверять почту и не брать трубки.
Это же исследование выявило необычную тенденцию - 23% опрошенных используют заслуженные выходные для того, чтобы найти новую работу.
Всего на вопросы Роструда ответили пять тысяч респондентов. Большинство признались, что отпуска в две недели им не хватает. 53% опрошенных хотели бы отдыхать больше, чтобы решить свои личные дела и поправить здоровье, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU