2019-09-10T11:40:09+03:00
Происшествия

Один человек погиб, 72 пострадали при пожаре в больнице Дюссельдорфа

Состояние одиннадцати пострадавших оценивается как тяжелое
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Один человек погиб при пожаре в больнице ДюссельдорфаОдин человек погиб при пожаре в больнице ДюссельдорфаФото: REUTERS
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В результате пожара в клинике Marien Hospital Duesseldorf в Дюссельдорфе один человек погиб, 72 пострадали.

Представитель пожарной службы сообщил, что возгорание произошло в одной из палат на втором этаже. Жертвой пожара стал находившийся там 77-летний пациент.

Большинство из пострадавших отравились угарным газом, состояние 11 из них медики оценивают как тяжёлое. Четыре человека получили травмы, которые угрожают жизни.

Как сообщает газета Rheinische Post пожар был потушен в течение часа. На борьбу с огнем были брошены более 180 сотрудников пожарных служб.

На данный момент причины возгорания не известны.

Напомним, в августе утечка бытового газа в помещении рынка Анри Барбюса в граничащем с Парижем городе Леваллуа-Перре стала причиной крупного пожара. Огонь охватил около тысячи квадратных метров торговых площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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