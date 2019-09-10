Опрос: почти 40% россиян готовы получать «серую» зарплату

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-10T11:53:12+03:00

Треть опрошенных заявили, что согласны только на «белый» оклад

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Около половины россиян согласны получать «серую» заработную плату. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

В ходе опроса выяснилось, что согласны получать зарплату в «конверте» 43%. Каждый третий (36 %) заявил, что откажется от предложения работодателя получать «серый» или «черный» оклад.

Больше всего противников зарплаты в «конверте» оказалось среди молодежи в возрасте до 24 лет и опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Специалисты сервиса отметили, что на «серый» заработок чаще всего соглашались респонденты в Кирове (52%), Ульяновске и Воронеже (по 51%).

От «черного» оклада готовы отказаться 37% москвичей и 36% петербуржцев.

Напомним, в этом году Росстат сообщил, что более четверти доходов россиян являются «черной» зарплаты и криминальные деньги. В Минфине рассказали, что ежегодно бюджет теряет 1,5 трлн. рублей из-за «серых» зарплат и происхождение 26% средств граждан властям неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU