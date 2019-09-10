Брутальный пожарный спас котенка и не смог сдержать слез

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-10T12:13:48+03:00

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Пожарный из Италии покорил сердца тысяч пользователей Сети по всему миру. Нет, мужчина не геройствовал, а просто выполнял свою работу.

Во время одного из вызовов он спас маленького котенка. Пушистый комочек провалился в яму и никак не мг выбраться сам, тогда на помощь пришли брутальные мужчины.

Крошку, конечно же, спасли, но момент был таким трогательным, что мужчина не может справиться с эмоциями.

Он смахивает скупую слезу и пытается уйти из кадра. Справиться с нахлынувшими эмоциями помогают коллеги.

Трогательный ролик оказался на портале Reddit и набрал более 50 тысяч лайков всего за 7 часов, пишет Ридус.

Пользователи были приятно удивлены и отметили, что такая эмоциональность может говорить только об одном – «сердце настоящего мужчины».

- Я спасала жизнь животных ранее, и поверьте, это совершенно особенное чувство. Все вещи, которые раньше казались важными, отходят на второй план, - пишут в комментариях.

Пожарный спас котенка и расплакался.

ИСТОЧНИК KP.RU