Брутальный пожарный спас котенка и не смог сдержать слез
Пожарный из Италии покорил сердца тысяч пользователей Сети по всему миру. Нет, мужчина не геройствовал, а просто выполнял свою работу.
Во время одного из вызовов он спас маленького котенка. Пушистый комочек провалился в яму и никак не мг выбраться сам, тогда на помощь пришли брутальные мужчины.
Крошку, конечно же, спасли, но момент был таким трогательным, что мужчина не может справиться с эмоциями.
Он смахивает скупую слезу и пытается уйти из кадра. Справиться с нахлынувшими эмоциями помогают коллеги.
Трогательный ролик оказался на портале Reddit и набрал более 50 тысяч лайков всего за 7 часов, пишет Ридус.
Пользователи были приятно удивлены и отметили, что такая эмоциональность может говорить только об одном – «сердце настоящего мужчины».
- Я спасала жизнь животных ранее, и поверьте, это совершенно особенное чувство. Все вещи, которые раньше казались важными, отходят на второй план, - пишут в комментариях.
Пожарный спас котенка и расплакался.
ИСТОЧНИК KP.RU