2019-09-10T12:13:36+03:00
Здоровье

Ученые признали, что брюшной жир больше вредит женщинам, чем мужчинам

Он провоцирует развитие сахарного диабета второго типа
Елена АКИМОВА
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Лишний жир на животе наносит больше вреда женщинам, чем мужчинамЛишний жир на животе наносит больше вреда женщинам, чем мужчинамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Брюшной жир больше опасен для женщин, чем для мужчин. К такому вывод пришли специалисты Уппсальского университета в Швеции.

Они провели исследование, в котором приняли участие свыше 325 тысяч человек. Результаты были опубликованы на портале MedicalXpress.

Оказалось, что всего один килограмм брюшного жира повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа у прекрасной половины человечества. Риск увеличивается в семикратном размере, в то время как у мужчин немногим больше, чем вдвое.

Исследователи признаются, что результаты их удивили. Есть и еще один необычный момент: если жир появляется у стройного человека, то риск велик, а если у полного, то влияние на здоровье менее губительное.

Основная причина появления абдоминального ожирения – это переедание и недостаточность физической активности, в том числе тренировок.

Кстати, висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов в области живота, опасен не только диабетом. Он может провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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