2019-09-10T12:38:08+03:00
В мире

Латвийцы пожаловались на магазин Тимати из-за одежды с изображением Путина

В итоге торговую точку проверяют в службе госбезопасности страны
Елена АКИМОВА
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В Латвии возникли претензии к магазину российского рэпера ТиматиВ Латвии возникли претензии к магазину российского рэпера ТиматиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Латвии открылся магазин Тимати. Торговая точка появилась в одном из крупнейших торговых центром страны и сразу же навлекла на себя гнев покупателей.

На магазин Black Star Wear посыпались жалобы. Основная претензия, что на одежде изображен президент Владимир Путин и в целом коллекция полна российской символики.

В итоге продавца обвинили в желании пропагандировать геополитический курс свой страны.

Из магазина попросили убрать спорную коллекцию, чтобы не вызывать раскол в обществе

Из магазина попросили убрать спорную коллекцию, чтобы не вызывать раскол в обществе

- Открытие магазина прокремлевски ориентированного российского рэпера, созвучно с усилиями России пропагандировать свой геополитический курс и усилить свое влияние в других странах. Вся одежда создает впечатление о принадлежности к российским вооруженным силам и может вызывать недоразумения в обществе, - прокомментировали ситуацию в службе госбезопасности Латвии.

В ведомстве отметили, что данный факт не способствует сплочению в обществе.

Руководству торгового центра посоветовали тщательнее отслеживать партнеров, а Black Star Wear изъять спорную коллекцию из продажи, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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