2019-09-10T13:00:38+03:00
Общество

Опрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования

По их мнению, экзамен не дает объективную оценку знаний школьников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образованияОпрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образованияФото: Анастасия ОСИПОВА
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Более 40% россиян уверены, что Единый госэкзамен негативно влияет на качество школьного образования. Об этом говорят результаты онлайн-опроса «Отношение к ЕГЭ учеников, родителей учащихся и педагогов» комиссии Общественной палаты России по развитию образования и науки.

В ходе проведенного опроса, около 60% респондентов заявили, что госэкзамен не дает объективной оценки знаний, а почти 43% считают, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования.

Однако, есть и те, кто положительно оценивает ЕГЭ. Так, каждый третий опрошенный (30%) сообщил, что Единый госэкзамен может обеспечить равенство при поступлении в университет и справедливость при проверке знаний (20%). Около 16% опрошенных отметили, что такая мера является хорошим способом в борьбе с коррупцией при зачислении в вузы.

Ранее корреспонденты «КП» поспорили, не выходят ли меры безопасности на Едином госэкзамене за рамки «здравого смысла».

ИСТОЧНИК KP.RU

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