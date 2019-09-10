Губернатор Алтайского края проведет заседание рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-10T12:54:55+03:00

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Глава Алтайского края Виктор Томенко 10 сентября проведет заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство», где будут рассмотрены задачи по увеличению экспорта продукции российского АПК.

«Мы запланировали обсудить выполнение задач, поставленных Президентом России по основным направлениям развития страны до 2024 года. В частности, по увеличению объемов экспорта сельхозпродукции и продукции переработки. Задачи такие: в целом по стране примерно с 20 миллиардов долларов экспорта в базовом 2017 году увеличить его до 45 миллиардов долларов к 2024 году. Что касается Алтайского края, то в 2017 году мы реализовали продукции за пределы нашей страны примерно на 188 миллионов долларов. К 2024 году этот результат должен быть не меньше 500 миллионов долларов», - заявил Виктор Томенко. Отметим, что в 2019 году объем экспорта составит примерно 240 миллионов долларов.

Рабочую группу Госсовета Виктор Томенко возглавил по поручению Президента РФ. В ходе заседаний обсуждаются вопросы, связанные с социальным развитием села, ведением с/х производства. Так, ранее были рассмотрены задачи подготовки и обеспечения кадрами сельхозпредприятий, вопросы комплексного развития сельских территорий.

Отметим, что чуть ранее министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев подводя итоги с/х компании заявил, что зерновые и зернобобовые культуры в крае обмолочены на площади 1,8 миллиона гектаров. Аграрии получили три миллиона тонн зерна, из которых 1,69 миллиона тонн - пшеница. Самая высокая урожайность отмечается в Зональном, Смоленском, Советском, Алтайском, Косихинском, Целинном, Бийском, Кытмановском, Петропавловском районах. В названных районах урожайность варьируется от 25 до 39 центнеров с гектара.