2019-09-10T13:11:44+03:00
Общество

Эксперт: Роботы оставят без работы половину россиян

Серьезные изменения произойдут уже в ближайшие 10 лет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Через 10 лет почти половину россиян на рынке труда вытеснят роботы. Фото: Артем Коротаев/ТАССЧерез 10 лет почти половину россиян на рынке труда вытеснят роботы. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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К 2030 году почти половина россиян может оказаться невостребованными на рынке труда из-за внедрения роботов. Из-за этого людям придется либо переучиваться на другие профессии, либо увольняться. Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев спрогнозировал, какие профессии начнут «вымирать» первыми.

«На очереди водители, ведь искусственный интеллект, управляющий автомобилем, это уже реальная конкуренция. Последние несколько десятков лет вытесняется, прежде всего, сфера услуг, но в плане отношений между людьми, где требуется эмоциональность, там робот заменить человека все-таки не может», - цитирует Коротаева ИА НСН.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты исследования специалистов РАНХиГС, которые утверждают, что уже через 10 лет 45,5% потеряют работу или будут вынуждены переквалифицироваться, поскольку их знания станут не актуальными. Самому большому риску будут подвержены сотрудники отелей и заведений общепита, а также работники обрабатывающего производства и труженики сельского и лесного хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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