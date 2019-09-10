СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-10T13:40:20+03:00

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Крым Фото: REUTERS

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Российский лидер Владимир Путин выдвинул три кандидатуры на пост главы Республики Крым.

Среди них действующий глава региона Сергей Аксенов. Другими кандидатами стали: депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ) и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР), пишет "РИА-Новости".

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования прошли выборы в крымский Госсовет. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что выборы якобы нарушают законодательство Украины. При этом глава крымского избиркома Михаил Малышев назвал реакцию украинского ведомства "обычным явлением".

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ИСТОЧНИК KP.RU