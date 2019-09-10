Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Крым
Российский лидер Владимир Путин выдвинул три кандидатуры на пост главы Республики Крым.
Среди них действующий глава региона Сергей Аксенов. Другими кандидатами стали: депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ) и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР), пишет "РИА-Новости".
Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования прошли выборы в крымский Госсовет. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что выборы якобы нарушают законодательство Украины. При этом глава крымского избиркома Михаил Малышев назвал реакцию украинского ведомства "обычным явлением".
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ИСТОЧНИК KP.RU