2019-09-10T13:40:20+03:00
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Крым

Среди них действующий глава региона Сергей Аксенов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики КрымПутин предложил три кандидатуры на пост главы Республики КрымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин выдвинул три кандидатуры на пост главы Республики Крым.

Среди них действующий глава региона Сергей Аксенов. Другими кандидатами стали: депутат Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя Сергей Богатыренко (КПРФ) и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР), пишет "РИА-Новости".

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в единый день голосования прошли выборы в крымский Госсовет. Победу одержала "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что выборы якобы нарушают законодательство Украины. При этом глава крымского избиркома Михаил Малышев назвал реакцию украинского ведомства "обычным явлением".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России
Ученые назвали продукты, которые скоро исчезнут
В Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой
Кремль: Обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжать
Эксперт: Роботы оставят без работы половину россиян
Опрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования
В Минобороны опровергли сообщения об ударах российских ВВС по Идлибу
Губернатор Алтайского края проведет заседание рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России
В Управделами президента РФ прокомментировали публикации о "шпионе ЦРУ" в рядах ведомства
Латвийцы пожаловались на магазин Тимати из-за одежды с изображением Путина
Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об импичменте
Златану Ибрагимовичу поставят прижизненный памятник
Основатель AliExpress и AliBaba Джек Ма ушел в отставку
Брутальный пожарный спас котенка и не смог сдержать слез
Ученые признали, что брюшной жир больше вредит женщинам, чем мужчинам
Путин наградил орденами Юрия Куклачева и Равиля Гайнутдинова