Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-10T13:45:18+03:00

Более 85% наших соотечественников не удовлетворены своим окладом Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 85% наших соотечественников не удовлетворены своим окладом

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Своей заработной платой недовольно подавляющее большинство россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

В ходе опроса выяснялось, что всего 4% наших соотечественников удовлетворены своей зарплатой. Недовольны своим окладом 86% россиян.

При этом, 76% опрошенных готовы больше трудиться, если работодатель повысит заработную плату, 14% респондентов не намерены идти на такой шаг.

Опрос проводился во всех регионах страны. Около 16 000 респондентов в возрасте старше 18 лет приняли участие в исследовании.

По данным Росстата, на данный момент средней зарплаты в России составил 49 300 рублей.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, опросе сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 43% россиян согласны получать зарплату в «конверте». Однако 36 % заявили, что откажутся от такого предложения работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU