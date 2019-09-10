В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-10T14:12:53+03:00

В ведомстве заявили, что статистика Росстата была неверно понята

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Информация о двузначном подорожании авиабилетов в России не соответствуют действительности, поскольку данные Росстата отражают лишь средние затраты пассажиров. Соответствующие заявление сделали в Федеральной антимонопольной службе.

«По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается», - сообщили в пресс-службе ведомстве

В антимонопольной службе отметили, что информация Росстата была неправильно интерпретирована журналистами. Статистика оценивает "средний чек", который характеризует покупательную способность населения, но не рост цен – пояснили в ФАС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что с января по август средняя стоимость авиабилетов в эконом-классе подорожала почти на четверть – на 24,1%.

Напомним, в августе российские авиакомпании сообщили о подорожании перелётов в том по итогам 2019 года на 9 -10%. Однако в ФАС заявили, что на данный момент оснований для роста цен нет и пообещали изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта на предмет сговора.

ИСТОЧНИК KP.RU