2019-09-10T15:09:32+03:00
Политика

Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8

Премьер-министр прокомментировал возможность возвращения России в «Большую восьмерку»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не стоит раздувать важность формата G7 или G8, поскольку на этих площадках решаются «совершенно локальные вещи». Так премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос о возможном возврате к формату «Большой восьмерки» с участием России.

«Я бы вообще не надувал избыточно этот формат нынешней "семерки"», - сказал глава российского кабмина. Он уточнил, что в G7 «обсуждаются совершенно локальные вещи, наверное, как и раньше, обсуждаются с заинтересованными сторонами».

По словам Медведева, «Большая восьмерка» была не бесполезной площадкой, но Россия никогда не была полноправным членом объединения.

Премьер-министр отметил, что на данный момент отношения России и Евросоюза находятся на «нуле» и необходимо их восстанавливать, «но без всяких условий».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом предложил вернуться к формату «Большой восьмерки» и в следующем году пригласить Россию на саммит в США. В свою очередь глава Белого дома заявил, что это было бы «целесообразным решением». Позже он сообщил о разногласиях по данному вопросу на встречи «семерки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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