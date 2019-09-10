2019-09-10T15:33:33+03:00
Общество

Во ФСИН появятся свиньи-ищейки

В Федеральной службе исполнения наказаний могут начать использовать животных для поиска наркотиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во ФСИН появятся свиньи-ищейкиВо ФСИН появятся свиньи-ищейкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний могут в скором времени начать использовать свиней для поиска наркотиков. Об этом сообщил начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

Сотрудник тюремного ведомства сообщил, что на данный момент такую практику ввели в Министерстве внутренних дел России в качестве эксперимента.

«Мы посмотрим, каковы будут результаты, может, и будем перенимать их опыт», - сказал он в интервью РИА Новости.

Макаров пояснил, что свиньи обладают исключительным для млекопитающих обонянием и поддаются дрессировке. Он сослался на опыт Франции, где свиньи ищут трюфели, и Соединённых Штатов, где их используют для поиска наркотиков.

Напомним, в этом году ФСИН внесла поправки в Кодексе этики. Сотрудники тюрем, изоляторов и колоний в будущем должны будут быть вежливыми и с подследственными, и с осужденными, и приносить официальные извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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