Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний могут в скором времени начать использовать свиней для поиска наркотиков. Об этом сообщил начальник отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.
Сотрудник тюремного ведомства сообщил, что на данный момент такую практику ввели в Министерстве внутренних дел России в качестве эксперимента.
«Мы посмотрим, каковы будут результаты, может, и будем перенимать их опыт», - сказал он в интервью РИА Новости.
Макаров пояснил, что свиньи обладают исключительным для млекопитающих обонянием и поддаются дрессировке. Он сослался на опыт Франции, где свиньи ищут трюфели, и Соединённых Штатов, где их используют для поиска наркотиков.
Напомним, в этом году ФСИН внесла поправки в Кодексе этики. Сотрудники тюрем, изоляторов и колоний в будущем должны будут быть вежливыми и с подследственными, и с осужденными, и приносить официальные извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU