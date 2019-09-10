2019-09-10T16:06:33+03:00
Общество

На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж

Жених тянул со свадьбой 11 лет и решился, только когда невеста попала в больницу
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
После свадьбы молодую жену отключили от аппаратовПосле свадьбы молодую жену отключили от аппаратовФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В одной из больниц Тайваня зарегистрирован необычный брак – у невесты медики констатировали смерть мозга. За три дня до свадьбы 32-летняя женщина попала в аварию. Она ехала на мотоцикле в одном из районов Тайбэя, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, но травмы оказались слишком серьезные – врачи сообщили семье и молодому человеку пострадавшей, что мозг пациентки умер.

Жених женщины попросил не отключать ее от аппаратов жизнеобеспечения. Он решился жениться спустя 11 лет отношений. Невесте принесли фату, в палате, где проходила церемония, были самые близкие.

Только после того, как завершилась церемония, медики отключили пациентку от аппаратов. Как сообщает издание Asia One, семья женщины дала согласие на трансплантацию органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8
В Москве создали первую в России электронную базу прививок: на вакцинацию будут приглашать по смс
Стало известно, на сколько вырос экспорт российской водки
В ФАС опровергли резкое подорожание авиабилетов в России
Ученые назвали продукты, которые скоро исчезнут
В Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Республики Крым
Кремль: Обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжать
Эксперт: Роботы оставят без работы половину россиян
Опрос: почти половина россиян уверены, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования
В Минобороны опровергли сообщения об ударах российских ВВС по Идлибу
Губернатор Алтайского края проведет заседание рабочей группы «Сельское хозяйство» Госсовета России
В Управделами президента РФ прокомментировали публикации СМИ США о "шпионе ЦРУ" в рядах ведомства
Латвийцы пожаловались на магазин Тимати из-за одежды с изображением Путина
Рада приняла предложенный Зеленским законопроект об импичменте
Златану Ибрагимовичу поставят прижизненный памятник
Основатель AliExpress и AliBaba Джек Ма ушел в отставку
Брутальный пожарный спас котенка и не смог сдержать слез
Ученые признали, что брюшной жир больше вредит женщинам, чем мужчинам
Путин наградил орденами Юрия Куклачева и Равиля Гайнутдинова