На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-10T16:06:33+03:00

Жених тянул со свадьбой 11 лет и решился, только когда невеста попала в больницу

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В одной из больниц Тайваня зарегистрирован необычный брак – у невесты медики констатировали смерть мозга. За три дня до свадьбы 32-летняя женщина попала в аварию. Она ехала на мотоцикле в одном из районов Тайбэя, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, но травмы оказались слишком серьезные – врачи сообщили семье и молодому человеку пострадавшей, что мозг пациентки умер.

Жених женщины попросил не отключать ее от аппаратов жизнеобеспечения. Он решился жениться спустя 11 лет отношений. Невесте принесли фату, в палате, где проходила церемония, были самые близкие.

Только после того, как завершилась церемония, медики отключили пациентку от аппаратов. Как сообщает издание Asia One, семья женщины дала согласие на трансплантацию органов.

ИСТОЧНИК KP.RU