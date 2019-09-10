2019-09-10T16:02:45+03:00
Общество

Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова

В органах прокуратуры Попов работает 19 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новым прокурором Москвы стал Денис Попов. Соответствующий приказ вынес президент Владимир Путин. Напомним, прокурор избирается на пятилетний срок. У Дениса Попова большой опыт работы в органах прокуратуры – с 2000 года. Он успел поработать следователем в Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы, помощником и старшим помощником прокурора Центрального административного округа. Работал не только в столице – ранее занимал должность первого заместителя прокурора Тульской области, прокурора республики Хакасия.

- В последнее время Денис Геннадьевич занимал должность прокурора Республики Дагестан, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

За почти двадцать лет работы в прокуратуре Попов заслужил немало профессиональных наград. Например, он имеет орден Мужества. Был награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу».

Денису Попову 47 лет, он родился в Свердловске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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