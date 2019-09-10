2019-09-10T16:18:25+03:00
Общество

Чаще всего в Россию приезжают туристы из Украины и Казахстана

Туристический портал подсчитал число гостей из других стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Среди любителей путешествия по России больше всего украинцев. К такому выводу пришли исследователи портала ТурСтат, проанализировав число гостей из других стран. С 1 января по 30 июня Россию посетили 3 миллиона 423 тысячи украинцев. Причем интерес к нашей стане у жителей Незалежной, если верить статистике, увеличился на восемь процентов по сравнению с прошлым годом.

Туристов из Казахстана было в несколько раз меньше – почти 1,5 миллиона человек. Третью строчку в рейтинге занимают китайцы – с начала года Россию посетили 780 тысяч жителей Поднебесной.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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