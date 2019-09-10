С 2021 года женщины смогут управлять поездами метро в Москве

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-10T16:33:21+03:00

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Женщины потеснят представителей сильного пола в еще одной сфере, которая до этого считалась исключительно мужской. В Москве женщинам разрешат управлять поездами метро. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что обучение начнется с 1 января 2020 года. А сядут за пульт поездов женщины только в 2021 году.

- Если женщины управляют самолетами, то и поездами метро смогут. Мы уже открыли предварительную запись. Очень большое количество желающих, - цитирует слова Ликсутова ТАСС.

Первую группу сформируют в марте 2020 года. Женщина –машинист метро не такая уж и новинка для столицы. Дамы управляли подземным транспортом в СССР. После ввели запрет на ряд профессий для женщин – в списке их было около 400. В августе 2019 года глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ о снятии ограничения на работу для женщин по профессиям матроса, боцмана, машиниста , водителей самосвалов и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU