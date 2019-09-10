2019-09-10T17:08:38+03:00
Общество

Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере

Леонид Ксанфомалити умер на 88-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере. Фото: скриншот с видео "Научная Россия"/ YouТubeУмер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере. Фото: скриншот с видео "Научная Россия"/ YouТube
Изменить размер текста:

В субботу, 7 сентября, на 88-м году жизни, умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик и автор гипотезы о наличии жизни на Венере Леонид Ксанфомалити.

«Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания», - цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы института.

В ИКИ РАН сообщили, что прощание с ученым состоится в среду, 11 сентября, на Хованском кладбище Москвы.

Леонид Ксанфомалити был первым, кому удалось зарегистрировать признаки электрической активности в атмосфере Венеры, что позже было подтвержденной в других космических экспериментах. Астрофизик исследовал Венеру, Марс, его спутника Фобоса, Меркурий, кометы.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, после изучения снимков с аппаратов «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14», Ксанфомалити вместе с другими учеными выдвинул гипотезу о наличии жизни на Венере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли 16 человек
Онищенко назвал причины дороговизны жизненно важных лекарств
В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро
Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД
Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана
Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для госуправления
Пушков: «русский шпион» нужен США для раскрутки версии о «вмешательстве» России в выборы
С 2021 года женщины смогут управлять поездами метро в Москве
Чаще всего в Россию приезжают туристы из Украины и Казахстана
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8