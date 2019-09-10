СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-10T17:08:38+03:00

Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере. Фото: скриншот с видео "Научная Россия"/ YouТube

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В субботу, 7 сентября, на 88-м году жизни, умер главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, астрофизик и автор гипотезы о наличии жизни на Венере Леонид Ксанфомалити.

«Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания», - цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы института.

В ИКИ РАН сообщили, что прощание с ученым состоится в среду, 11 сентября, на Хованском кладбище Москвы.

Леонид Ксанфомалити был первым, кому удалось зарегистрировать признаки электрической активности в атмосфере Венеры, что позже было подтвержденной в других космических экспериментах. Астрофизик исследовал Венеру, Марс, его спутника Фобоса, Меркурий, кометы.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, после изучения снимков с аппаратов «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14», Ксанфомалити вместе с другими учеными выдвинул гипотезу о наличии жизни на Венере.

ИСТОЧНИК KP.RU