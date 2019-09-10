Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для госуправления

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-10T17:28:58+03:00

Об технологических разработках, которые можно адаптировать для решения «больших задач» президент поговорил с Германом Грефом

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На встрече с Германом Грефом Владимир Путин предложил начать применять современные технологии искусственного интеллекта в масштабах страны. Речь шла об инновационных технологиях, которые используют в работе Сбербанка. Глава коммерческой организации сообщил, что современные технологии помогают повысить производительность труда, а также скорость оказания услуг.

- Нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления, - предложил Владимир Путин.

Греф сообщил о наработках компании, которые можно было бы применить в сфере образования. Существующую систему образования, по мнению главы компании необходимо реформировать.

- Очень серьезно сейчас входим в школу, в прошлом году провели олимпиаду, - сообщил Греф, который несколько дней назад сделал заявление о намерении «убить экзамены».

Он призвал отказаться от стандартизированной системы обучения и перейти на персонализированное обучение. В этом как раз и помогут, по его мнению, виртуальные платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU