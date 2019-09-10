В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро
К концу 2020 года в Москве метро может появиться пилотный проект системы распознавания лиц для входа в метро. Позже он заработает на всех видах общественного транспорта. Об этом сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
«В метро у нас эксперименты такие идут. Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта Тройка. Но будущее за подобными системами (...) Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе», - сказал он.
По словам Ликсутова, необходимо «еще много времени» проработки данного проекта вместе с ВТБ и Сбербанком, которые готовы участвовать в разработках системы. Однако он отметил, что даже с этими сроками российская столица «будет одна из первых в мире».
«То, что это заработает рано или поздно - это однозначно», - подчеркнул глава столичного департамента.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в московском метро тестируют камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц для обеспечения безопасности. Но на данный момент окончательного решения о внедрении проекта на всей территории столичного метрополитена пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU