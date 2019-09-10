СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-10T17:11:41+03:00

В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском департаменте транспорта сообщили, что российская столица «будет одна из первых в мире» в развитии подобных систем

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К концу 2020 года в Москве метро может появиться пилотный проект системы распознавания лиц для входа в метро. Позже он заработает на всех видах общественного транспорта. Об этом сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

«В метро у нас эксперименты такие идут. Есть результаты неплохие, но это не так быстро, как карта Тройка. Но будущее за подобными системами (...) Думаю, что к концу следующего года можно говорить про какие-то, наверное, результаты и пилотное внедрение на постоянной основе», - сказал он.

По словам Ликсутова, необходимо «еще много времени» проработки данного проекта вместе с ВТБ и Сбербанком, которые готовы участвовать в разработках системы. Однако он отметил, что даже с этими сроками российская столица «будет одна из первых в мире».

«То, что это заработает рано или поздно - это однозначно», - подчеркнул глава столичного департамента.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в московском метро тестируют камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц для обеспечения безопасности. Но на данный момент окончательного решения о внедрении проекта на всей территории столичного метрополитена пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU