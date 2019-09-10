Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД
Григорий Карасин указом президента Владимира Путина снят с должности заместителя главы МИД РФ. Карасин отвечал за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, общественниками, работу соотечественников за рубежом, а также занимался вопросами двухсторонних отношений с государствами СНГ.
В августе 2019 года замминистра награжден орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Известно, что он также имеет ряд других государственных наград: Орден Дружбы, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орден Александра Невского.
Замминистра иностранных дел России выступал на тему российско-грузинских отношений на радио «Комсомольская правда». После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Григорий Карасин выражал надежду на то, что украинский «не станет уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса».
Где будет трудиться после увольнения Григорий Карасин пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU