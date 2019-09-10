2019-09-10T17:18:00+03:00
Политика

Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД

Карасин курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Григорий Карасин был заместителем министра иностранных делГригорий Карасин был заместителем министра иностранных делФото: Михаил ФРОЛОВ
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Григорий Карасин указом президента Владимира Путина снят с должности заместителя главы МИД РФ. Карасин отвечал за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, общественниками, работу соотечественников за рубежом, а также занимался вопросами двухсторонних отношений с государствами СНГ.

В августе 2019 года замминистра награжден орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Известно, что он также имеет ряд других государственных наград: Орден Дружбы, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орден Александра Невского.

Замминистра иностранных дел России выступал на тему российско-грузинских отношений на радио «Комсомольская правда». После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Григорий Карасин выражал надежду на то, что украинский «не станет уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса».

Где будет трудиться после увольнения Григорий Карасин пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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