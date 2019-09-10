2019-09-10T17:19:18+03:00
Общество

Онищенко назвал причины дороговизны жизненно важных лекарств

По его словам, рост цен в пределах 4% можно считать нормой
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Онищенко прокомментировал рост цен на лекарстваОнищенко прокомментировал рост цен на лекарстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Розничные цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, за 8 месяцев текущего года выросли на 3,8%. Ситуацию прокомментировал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил, что такое изменение стоимости лекарств считается нормой и соответствует инфляции.

«Инфляция есть и это касается всего. К сожалению, даже жизненно важных препаратов. Четыре процента как раз укладываются в ту инфляцию, в те процессы, которые идут. Но я подозреваю, что даже гораздо больше инфляция, тем более в этом сегменте. Поэтому это процесс, который, к сожалению, существует», - цитирует Онищенко ИА НСН.

Онищенко также прокомментировал заявление производителей жизненно важных препаратов, которые жалуются на то, что выпускать лекарства по строго регламентированы ценам не выгодно. По словам эксперта, стоимость на препараты указанного сегмента в России указана такая, что компании-производители получают достаточную прибыль.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему жизненно важные препараты пропадают из аптек по всей стране. А также, что делать пациентам, которые в них нуждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли 16 человек
В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро
Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД
Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере
Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана
Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для госуправления
Пушков: «русский шпион» нужен США для раскрутки версии о «вмешательстве» России в выборы
С 2021 года женщины смогут управлять поездами метро в Москве
Чаще всего в Россию приезжают туристы из Украины и Казахстана
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8