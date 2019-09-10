Онищенко назвал причины дороговизны жизненно важных лекарств

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-10T17:19:18+03:00

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Розничные цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, за 8 месяцев текущего года выросли на 3,8%. Ситуацию прокомментировал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил, что такое изменение стоимости лекарств считается нормой и соответствует инфляции.

«Инфляция есть и это касается всего. К сожалению, даже жизненно важных препаратов. Четыре процента как раз укладываются в ту инфляцию, в те процессы, которые идут. Но я подозреваю, что даже гораздо больше инфляция, тем более в этом сегменте. Поэтому это процесс, который, к сожалению, существует», - цитирует Онищенко ИА НСН.

Онищенко также прокомментировал заявление производителей жизненно важных препаратов, которые жалуются на то, что выпускать лекарства по строго регламентированы ценам не выгодно. По словам эксперта, стоимость на препараты указанного сегмента в России указана такая, что компании-производители получают достаточную прибыль.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему жизненно важные препараты пропадают из аптек по всей стране. А также, что делать пациентам, которые в них нуждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU