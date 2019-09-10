2019-09-10T17:54:24+03:00
Общество

Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер

Под землю строение уходит на четыре этажа вниз
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Вервольф" - одна из ставок Гитлера"Вервольф" - одна из ставок ГитлераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Под бывшей ставкой Гитлера в Werwolf под Винницей нашли подземные сооружения. Вглубь конструкция уходит на четыре этажа. Это показали исследования геологов и геофизиков из Киевского института.

- Остатки взорванных бункеров, разбросанных по всей территории, могут сегодня видеть все. Но теперь мы можем утверждать, что там есть и подземные помещения, -приводит слова директора Винницкого областного краеведческого музея Екатерины Высоцкой ТАСС.

В настоящее время на территории находится историко-мемориальный комплекс жертв фашизма. Ученые прозондировали участок в 24 гектара, где должны были разместить экспозицию военной техники. Исследование показало, что на глубине 10-12 метров под землей находится некое сооружение с бетонными перекрытиями. Толщина стен порядка 50 сантиметров. Ученым удалось выяснить – два верхних этажа заполнены газами аргон (не взрывоопасен, но при вдыхании наступает потеря сознания) и радон (радиоактивный газ). Два нижних этажа исследовать с помощью современных технологий не удалось.

Высоцкая сообщила, что к раскопкам пока приступать не будут пока не изучат досконально, что представляют из себя нижние этажи бункера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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