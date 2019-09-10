2019-09-10T18:01:09+03:00
В мире

В Дубае официантка вернула забывчивому клиенту сумку, в которой было более 50 тысяч долларов

В полиции сообщили, что вещь принадлежала российскому брокеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Дубае девушка вернула сумку, в которой было более 50 тысяч долларовВ Дубае девушка вернула сумку, в которой было более 50 тысяч долларовФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В Дубае сотрудница кофейни вернула правоохранительным органам забытую посетителем сумку, в которой находились тысячи долларов.

Как сообщает издание Gulf News, в сумке были 53 тысячи долларов наличными, а также два чека на сумму более 137 тысяч долларов и личные документы.

После того как посетитель не вернулся, работница кофейни, уроженка Филиппин, обратилась с забытой вещью в полицию. Ей сообщили, что сумка принадлежит российскому брокеру. По словам сотрудников правоохранительных органов, он даже не заметил о пропажи, пока они не сообщили ему.

Через два года после инцидента городская полиция решила официально поблагодарила девушку.

Отметим, что сайт kp.ru ни раз писал о сумках с крупной суммой денег. Однако их не возвращали, а крали. Так в марте этого года в Новой Москве неизвестный напал на безработную женщину и отобрал у нее сумку. По словам потерпевший, у нее с собой было более двадцати миллионов рублей наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США
Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли 16 человек
Онищенко назвал причины дороговизны жизненно важных лекарств
В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро
Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД
Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере
Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана
Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для госуправления
Пушков: «русский шпион» нужен США для раскрутки версии о «вмешательстве» России в выборы
С 2021 года женщины смогут управлять поездами метро в Москве
Чаще всего в Россию приезжают туристы из Украины и Казахстана
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8