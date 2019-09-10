В Дубае официантка вернула забывчивому клиенту сумку, в которой было более 50 тысяч долларов
В Дубае сотрудница кофейни вернула правоохранительным органам забытую посетителем сумку, в которой находились тысячи долларов.
Как сообщает издание Gulf News, в сумке были 53 тысячи долларов наличными, а также два чека на сумму более 137 тысяч долларов и личные документы.
После того как посетитель не вернулся, работница кофейни, уроженка Филиппин, обратилась с забытой вещью в полицию. Ей сообщили, что сумка принадлежит российскому брокеру. По словам сотрудников правоохранительных органов, он даже не заметил о пропажи, пока они не сообщили ему.
Через два года после инцидента городская полиция решила официально поблагодарила девушку.
Отметим, что сайт kp.ru ни раз писал о сумках с крупной суммой денег. Однако их не возвращали, а крали. Так в марте этого года в Новой Москве неизвестный напал на безработную женщину и отобрал у нее сумку. По словам потерпевший, у нее с собой было более двадцати миллионов рублей наличными.
ИСТОЧНИК KP.RU