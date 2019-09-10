В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США
Россия готовит ответ на испытания США ракеты средней дальности. Напомним, 18 августа американцы провели тестирование нового оружия, производство которого запрещено договором РСМД. Договор прекратил действовать 2 августа, но само существование ракеты говорит о том, что ее произвели в период действия запрета. По данным российской разведки, США производило вооружение, нарушающее договор, с 2017 года.
- Россия находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности, - рассказал корреспондентам РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он подчеркнул, что Россия обладает «соответствующими военно-техническими заделами», чтобы быстро найти «адекватный ответ на любую угрозу».
- До тех пор, пока средства средней дальности США не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, то мы тоже будем воздерживаться от этого шага, - добавил замгавы МИД.
ИСТОЧНИК KP.RU