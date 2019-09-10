В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-10T18:41:50+03:00

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Россия готовит ответ на испытания США ракеты средней дальности. Напомним, 18 августа американцы провели тестирование нового оружия, производство которого запрещено договором РСМД. Договор прекратил действовать 2 августа, но само существование ракеты говорит о том, что ее произвели в период действия запрета. По данным российской разведки, США производило вооружение, нарушающее договор, с 2017 года.

- Россия находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности, - рассказал корреспондентам РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что Россия обладает «соответствующими военно-техническими заделами», чтобы быстро найти «адекватный ответ на любую угрозу».

- До тех пор, пока средства средней дальности США не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, то мы тоже будем воздерживаться от этого шага, - добавил замгавы МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU