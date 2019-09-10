Москвич украл из кассы магазина 700 тысяч рублей и сбежал от жены в Армению

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-10T19:11:54+03:00

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Поход по магазинам для жительницы Москвы закончился хождением в отдел полиции. Вечером 7 сентября женщина позвала мужа в один из сетевых магазинов на Новотушинском проезде. Пока супруга выбирала продукты, ее муж выбирал, как незаметнее подобраться к кассе. Улучив момент, он вытащил оттуда 700 тысяч рублей. Сообщать женщине о своем неожиданном и незаконном богатстве он не стал. Взял такси и отправился прямиком в аэропорт Шереметьево.

Когда супруга спохватилась, мужчина был уже далеко. Полицейским все же удалось проследить, куда отправился пропавший – женщина написала заявление о принятии мер к розыску супруга.

- Установлено, что из аэропорта Шереметьево мужчина улете в Армению, город Ереван, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Поиски беглеца продолжаются. Известно, что мужчина выходец с Кавказа. По заявлению москвички проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU