2019-09-10T19:30:19+03:00
Политика

Супруга осужденного Виктора Бута сообщила, что США отказываются менять ее мужа даже на 15 американцев

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бут был арестован в 2008 годуБут был арестован в 2008 годуФото: REUTERS
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Жена осужденного в США Виктора Бута рассказала о попытках вернуть супруга на Родину. Напомним, Бут был арестован 11 лет назад в Таиланде по запросу США. Американцы обвинили его в подготовке к убийству военных США, а также поддержке террористов. Ни с одним пунктом обвинений россиянин не согласился.

- Я знаю, что со стороны российского правительства были сделаны шаги. Предлагались к обмену те американские граждане, которые находятся в заключении в России. Около 14 или 15 человек предлагались на обмен, но американская сторона на это не пошла, сказала, что они мало им интересны, - приводит слова Аллы Бут РИА Новости.

Бывший советский летчик, по данным спецслужб США, является «крупнейшим мафиози», западные СМИ даже стали называть Бута «оружейный барон». Претензии ему предъявляет также американское управление по борьбе с наркотиками и министерство финансов США, заморозившее счета предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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