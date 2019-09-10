На границе Грузии и Армении произошло два землетрясения магнитудами 5,2 и 4,2

СЕГОДНЯ 20:06 2019-09-10T20:13:14+03:00

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На грузино-армянской границе во вторник 10 сентября произошло сразу два землетрясения. Как сообщает Центр сейсмологии Грузии, первые подземные толчки на глубине 10 метров зафиксированы в восьми километрах от границы. Землетрясению присвоено 5,2 балла. Следующее землетрясение было не таким сильным, магнитудой 4,2 балла. Но при этом точки были уже ближе – порядка пяти километров от границы.

Жители столицы Грузии тоже ощутили колебания.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Сильное землетрясение произошло в Грузии в 2002 году. Тогда погибли пять человек, число раненных превысило несколько десятков. Эпицентр землетрясения был всего в 12 километрах от столицы. Ученые оценили подземные колебания в шесть баллов и сообщили, что такого явления как 25 апреля 2002 года не было в стране последние десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU