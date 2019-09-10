Главный приз международного конкурса фотожурналистики выиграл итальянец

СЕГОДНЯ 20:24 2019-09-10T20:31:53+03:00

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В Москве определили победителей пятого Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Гран-при взял итальянец Габриэль Чеккони за серию «Отверженные и земля». Фотограф снимал беженцев этнической группы рохинджа. В 2015 году тысячи людей этого народа бежали из Мьянмы и Бангладеш в страны Южной Азии. В СМИ этих беженцев прозвали «людьми в лодках» - чтобы попасть в другую страну народ рохинджа переплывал через воды Малаккского пролива и Андаманского моря. Сотни людей во время этой переправы погибли.

Фотограф сумел передать через призму фотоаппарата всю тяжесть происходящей на наших глазах «экологической катастрофы, гибели народа».

- Это настоящая привилегия - иметь возможность состязаться с другими талантливыми фотографами в память о нашем молодом коллеге, который погиб, исполняя профессиональный долг. Память формирует нас, и этот конкурс помогает сохранить живой личность Андрея Стенина и продолжить его труд в работах конкурсантов, - сказал Чеккони.

В этом году итальянец не единственный, кто обратился к теме беженцев. Так, например, в номинации «Главные новости» первого места удостоилась работа фотографа из Франции, сирийца по происхождению, Самира Аль Думи . Он назвал снимок «От одного конфликта к другому». В кадре мужчина с раненой девочкой в ходе авианалета в Дамаске на руках.

Увидеть эти и другие работы победителей фотоконкурса смогут все желающие. Выставка будет работать с 11 по 29 сентября на территории Выставочного комплекса Государственного исторического музея. Вход на выставку свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU