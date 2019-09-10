«Мы не вмешиваемся»: В Кремле отставку Болтона посчитали внутренним делом США

СЕГОДНЯ 20:54 2019-09-10T20:54:26+03:00

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал отставку с поста советника Президента США Джона Болтона. Напомним, Дональд Трамп заявил о своих разногласиях с советником и попросил его уйти по собственному желанию. Днем 10 сентября Трамп подписал документ об отставке.

- Это внутренние дела США. Мы не вмешиваемся, - озвучил позицию Кремля Дмитрий Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU