«Мы не вмешиваемся»: В Кремле отставку Болтона посчитали внутренним делом США
Президент США попросил советника по госбезопасности покинуть свой пост
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Пресс-секретарь президента России прокомментировал отставку с поста советника Президента США Джона Болтона. Напомним, Дональд Трамп заявил о своих разногласиях с советником и попросил его уйти по собственному желанию. Днем 10 сентября Трамп подписал документ об отставке.
- Это внутренние дела США. Мы не вмешиваемся, - озвучил позицию Кремля Дмитрий Песков.
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ИСТОЧНИК KP.RU