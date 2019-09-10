Телефонный террорист сообщил об угрозе взрыва на Красной площади в Москве
После телефонного звонка в Москве проверяют Красную площадь. Как сообщает ТАСС, звонивший не представился. Его личность устанавливают правоохранители.
- На месте работают представители оперативных служб, ожидается прибытие кинологов, -цитирует слова источника в экстренных службах журналистам агентства.
Получить комментарии от Федеральной службы охраны РФ представителям СМИ не удалось.
Это не первое сообщение от телефонных террористов, угрожающих устроить взрыв на Красной площади. В 2015 году житель Одинцовского района пообещал произвести взрыв с помощью марганцовки и зеленки. Бомбу найти не удалось, а вот вычислить преступника получилось. За ложное сообщение об угрозе взрыва предусмотрено уголовное наказание. Еще раз Красную площадь перекрывали в 2013 году- "бомбой" оказался обычный багаж одного из пассажиров, оставленный без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU