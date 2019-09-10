Самолет, летевший в Анталью, развернулся над Черным морем и возвращается в Россию
Ожидается, что воздушное судно приземлится в Краснодаре
Пилоты изменили маршрут и возвращаются в Россию
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Над черным морем развернулся самолет, направлявшийся в Анталью из Москвы. По какой причине пилоты поменяли маршрут, пока не известно. Ожидается, что Airbus A321-231 приземлится не в аэропорту вылета-Домодедово, а в Краснодаре. Самолет выполняет рейс WZ5005 российской авиакомпании.
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ИСТОЧНИК KP.RU