2019-09-10T22:47:51+03:00
Общество

«Теперь я в кофре»: Робот Федор показал, как его доставали из космического корабля

Робот прилетел в Королев вместе со спускаемым аппаратом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Федора поднимали с помощью кранаФедора поднимали с помощью кранаФото: Кадр видео
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Известный блогер и космонавт робот Федор продолжает рассказывать в твиттер о своем путешествии на МКС. Напомним, Федор вернулся на землю 7 сентября. «Союз МС-14» совершил посадку в казахстанской степи примерно в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказган, приземление прошло в штатном режиме. Робот вместе с космическим кораблем, где он был единственным пассажиром, попал в город Королев.

- Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта, - написал робот в твиттер и опубликовал видео, где специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергии» достают его с помощью подъемного крана.

Робот отправился в космос 22 августа. С первой попытки "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МК из-за проблем с радиосигналом. Это удалось со второго раза спустя несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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