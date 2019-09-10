CNN: Трамп настороженно относится к американским шпионам в чужой стране

СЕГОДНЯ 23:04 2019-09-10T23:07:45+03:00

Глава Белого дома отзывается о них, как о предателях своей страны

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Американская телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США не доверяет иностранным шпионам, которых вовлекает в работу служба разведки страны. По мнению американского лидера, использование таких данным может испортить его отношения с главами стран, на территории которых работают шпионы США. К тому же Трамп сомневается достоверности информации от людей, которые «предают свою страну».

- Президент считает, что мы не должны так поступать друг с другом, - сообщает телекомпания.

Иностранных шпионов, действующих в интересах США, американский лидер называет людьми, занимающимися «продажей Родины».

В понедельник 9 сентября СМИ США заявили о сотруднике МИД России, который работал на американскую разведку. Госсекретарь США Майкл Помпео ранее сказал, что сообщения об американском шпионе в России «фактически некорректны».

ИСТОЧНИК KP.RU