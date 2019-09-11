Пушков: Отставка Болтона пойдет на пользу американской дипломатии

СЕГОДНЯ 00:36 2019-09-11T00:49:36+03:00

Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор считает, что после увольнения советника Трампа встреча президентов США и Ирана более вероятна

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Внезапная отставка советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона пойдет на пользу американской дипломатии, считает глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Кроме того, по его мнению, после увольнения Болтона более вероятна встреча Дональда Трампа с иранским коллегой Хасаном Рухани.

«После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео», написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

«Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 сентября стало известно, что глава Белого дома объявил своему советнику, что больше не нуждается в его услугах, и предложил Болтону подать в отставку. Трамп объяснил такое решение разногласиями по множеству вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU