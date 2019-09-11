Сенаторы США пообещали добиться военной помощи Украине, даже если Трамп ее отменит

СЕГОДНЯ 05:51 2019-09-11T06:10:50+03:00

Американские сенаторы Рон Джонсон и (слева) и Крис Мерфи в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом республиканец Джонсон и демократ Мерфи заявили, когда вернулись в Вашингтон из Киева

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Побывавшие в Киеве американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи пообещали добиться военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, даже если президент США Дональд Трамп ее отменит, передает агентство Reuters.

«Если он решит не тратить эти деньги, то я действительно полностью уверен, что конгресс на двухпартийной основе распорядится их выделить», - заявил на пресс-конференции в Вашингтоне республиканец от штата Висконсин Джонсон.

По его словам, Дональд Трамп неоднократно говорил, что военную помощь Украине должны предоставлять соседние с ней европейские страны.

Демократ от Коннектикута Мерфи, со своей стороны, добавил, что официальные лица в Киеве затрагивали этот вопрос на всех встречах с американскими законодателями и выражали недоумение по поводу отказа Штатов помогать деньгами на оружие, спрашивали о причинах такого отказа.

«Несмотря на то, что делает президент, конгресс США с вами», - подводя итог сказанному, заочно заверил власти Незалежной Рон Джонсон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце августа Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине, потому что усомнился в «рациональном использовании» выделяемых ей средств.

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На то время, пока Вашингтон разберется, что с ней происходит и отвечает ли это интересам Америки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU