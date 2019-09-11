Источник: Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-11T06:47:02+03:00

По неподтвержденным данным, строительство двух универсальных десантных кораблей начнется уже весной 2020 года

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Первые российские вертолетоносцы построят на судостроительном заводе «Залив» в Крыму, причем строительство двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) начнется уже весной 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли. Агентство уточняет, что официального подтверждения этой информации ему получить не удалось.

«Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 2020 году», - заявил один собеседник издания, добавив, что головной корабль планируют сдать флоту до конца 2027 года.

Второй уточнил подробности. По его словам, «закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года», оба смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Кроме того, он рассказал, что разработка технического проекта уже «находится в финальной стадии», а уже «в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК».

Напомним, как писал сайт kp.ru, год назад глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Россия не будет строить «вертолетоносцы в чистом понимании этого слова». Он отметил, что российский флот продолжит получать вооруженные вертолетами корабли, но от УДК, аналогичных французским «Мистралям», решено отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU