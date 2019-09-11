2019-09-11T07:25:29+03:00
Политика

Украина передумала расторгать соглашения с Россией

По данным СМИ, Киев приостановил расторжение двусторонних договоров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей БогданНовый президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей БогданФото: REUTERS
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Команда нового президента Украины Владимира Зеленского приостановила начатый при его предшественнике Петре Порошенко процесс расторжения соглашений с Россией.

Напомним, после госпереворота 2014-го года Незалежная стала в одностороннем порядке активно разрывать заключенные ранее двусторонние договоренности, даже в ущерб себе самой. А теперь Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении документов, пишет газета «Коммерсант», отмечая, что данные о том, сколько соглашений с с нашей страной Украина расторгла, а сколько собирается, в последний раз появлялись почти год назад – прошлой осенью.

Собеседники издания в МИД России считают, что со временем можно будет понять, изменятся ли отношения с соседями и в какую сторону: сигналом станет возобновление прежней практики разрыва двусторонних договоров или отказ от нее. Впрочем, как отмечает газета, возможно, за кадровыми перестановками команде Зеленского пока просто не до того.

Как писал сайт kp.ru, 1 апреля прекратилось действие заключенного в 1997 году Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной. Занимавший тогда пост министра иностранных дел страны Павел Климкин поздравил украинцев с этим сомнительным достижением, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал фразой Эйнштейна: «Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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