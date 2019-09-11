2019-09-11T07:06:52+03:00
Политика

Британский генерал опасается возобновления "Большой игры" с Россией

Патрик Сандерс считает, что конкуренция стран может выйти на новый уровень
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс считает, что Россия в любой момент может возобновить так называемую "Большую игру", а потому Чрезвычайный кабинет при правительстве страны(COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы.

По его мнению, сейчас конкуренция великих держав может выйти на новый уровень, не сравнимый с политическим противостоянием Москвы и Лондона в XIX веке.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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