Посол РФ объяснил, почему россияне все чаще гибнут на отдыхе в Турции

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-11T08:27:11+03:00

С начала нынешнего туристического сезона в Турции увеличилось число смертей среди россиян Фото: Сергей ЕФИМОВ

С начала туристического сезона на курортах зафиксировано 88 смертей наших соотечественников

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С начала нынешнего туристического сезона, который еще не закончился, в Турции погибли уже 88 россиян. Такие данные предоставил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Согласно его сведениям, в прошлом году турецкие курорты посетили около шести миллионов наших соотечественников, а в 2019-м их должно быть еще больше.

"По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России", - сообщил посол.

По его словам, РФ и Турция принимают все необходимые меры для обеспечения должного уровня безопасности туристов и пресечения несчастных случаев, но переломить негативную тенденцию непросто. Причины трагедий чаще всего самые банальные, например, плохое состояние здоровья. Пожилые люди приезжают в жаркую страну с высокой влажностью, несмотря на серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое.

Также участились случаи ДТП с туристическими автобусами и на пешеходных переходах. В этой связи посольство рекомендует соблюдать правила дорожного движения, пользоваться проверенными трансферами.

Злоупотребления преимуществами системы "все включено" также становятся причиной несчастных случаев. Люди просто перестают соблюдать нормы безопасности, употребляя алкогольные напитки, передает РИА Новости.

Ранее забыть про алкоголь и обжорство на отдыхе рекомендовал и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Другие советы депутата читайте в интервью на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU