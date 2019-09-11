2019-09-11T08:27:11+03:00
Происшествия

Посол РФ объяснил, почему россияне все чаще гибнут на отдыхе в Турции

С начала туристического сезона на курортах зафиксировано 88 смертей наших соотечественников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
С начала нынешнего туристического сезона в Турции увеличилось число смертей среди россиянС начала нынешнего туристического сезона в Турции увеличилось число смертей среди россиянФото: Сергей ЕФИМОВ
Изменить размер текста:

С начала нынешнего туристического сезона, который еще не закончился, в Турции погибли уже 88 россиян. Такие данные предоставил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Согласно его сведениям, в прошлом году турецкие курорты посетили около шести миллионов наших соотечественников, а в 2019-м их должно быть еще больше.

"По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России", - сообщил посол.

По его словам, РФ и Турция принимают все необходимые меры для обеспечения должного уровня безопасности туристов и пресечения несчастных случаев, но переломить негативную тенденцию непросто. Причины трагедий чаще всего самые банальные, например, плохое состояние здоровья. Пожилые люди приезжают в жаркую страну с высокой влажностью, несмотря на серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое.

Также участились случаи ДТП с туристическими автобусами и на пешеходных переходах. В этой связи посольство рекомендует соблюдать правила дорожного движения, пользоваться проверенными трансферами.

Злоупотребления преимуществами системы "все включено" также становятся причиной несчастных случаев. Люди просто перестают соблюдать нормы безопасности, употребляя алкогольные напитки, передает РИА Новости.

Ранее забыть про алкоголь и обжорство на отдыхе рекомендовал и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Другие советы депутата читайте в интервью на сайте kp.ru.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
CNN: На должность Болтона претендуют 10 американцев
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на два миллиона рублей
Помпео: США и Мексика достигли ощутимого прогресса по вопросу миграции
Правительство Японии провело самороспуск
Британский генерал опасается возобновления "Большой игры" с Россией
Украина передумала расторгать соглашения с Россией
Источник: Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму
Сенаторы США пообещали добиться военной помощи Украине, даже если Трамп ее отменит
Япония отложила запуск космического грузовика к МКС из-за пожара возле космодрома
Трамп продлил режим санкций за «вмешательство» в американские выборы
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до 50
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Британский самолет-разведчик провел полет над границей России
По итогам проверок Счетной палатой исполнения бюджета за 2018 год возбуждено уголовное дело
Пхеньян объявил об испытании «сверхбольшой реактивной системы залпового огня» в КНДР
Пушков: Отставка Болтона пойдет на пользу американской дипломатии
В Кабуле прогремел мощный взрыв