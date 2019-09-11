2019-09-11T09:02:35+03:00
Политика

CNN: На должность Болтона претендуют 10 американцев

Среди вероятных кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасности – спецпредставители по Ирану и КНДР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джон Болтон (справа) стал уже третьим отправленным Трампом в отставку советником по безопасности, кто следующий?Джон Болтон (справа) стал уже третьим отправленным Трампом в отставку советником по безопасности, кто следующий?Фото: REUTERS
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После отставки Джона Болтона американские СМИ принялись гадать, кто же займет его место. Прошли только сутки, а на должность советника президента США по вопросам национальной безопасности уже претендуют как минимум десять человек, передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По версии собеседников канала, наиболее вероятный преемник Болтона – нынешний спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, который и сам очень хочет стать советником Трампа, и пользуется авторитетом в Белом доме. Второй кандидат – генерал-майор в отставке Рикки Уодделл, целый год проработавший заместителем предыдущего советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера. Замыкает тройку основных претендентов спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. Его кандидатуру в Белом доме ранее рассматривали на должность американского посла в России.

Кроме них, по данным источников CNN, кабинет Болтона могут занять послы США в Германии и Нидерландах Ричард Гренелл и Пит Хукстра, отставной генерал Джек Кин или полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Также среди вероятных кандидатов называют двух действующих советников по нацбезопасности: один – Роб Блэр, он помогает советами и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мику Малвэни, второй – Кит Келлогг, советник вице-президента США Майкла Пенса. Десятым в этом списке называют начальника сотрудников Совета национальной безопасности США при Болтоне Фреда Флитца.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 сентября Дональд Трамп объявил своему советнику, что больше не нуждается в его услугах, и предложил Болтону сразу подать в отставку. Трамп объяснил такое решение разногласиями по множеству вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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