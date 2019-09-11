Посол РФ пообещал жене Бута добиться его воссоединения с семьей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-11T09:04:48+03:00

Российский летчик находится под стражей с 2008 года по обвинению в незаконных поставках оружия и наркотиков

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Российские дипломаты продолжат добиваться освобождения осужденного в США Виктора Бута и его воссоединения с семьей. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по итогам встречи с супругой обвиняемого в контрабанде оружия летчика Аллой Бут.

Женщина прилетела в США для того, чтобы 18-19 сентября навестить своего мужа в тюрьме "Марион" штата Иллинойс. Это будет их первая встреча с 2012 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU