Посол РФ пообещал жене Бута добиться его воссоединения с семьей
Российский летчик находится под стражей с 2008 года по обвинению в незаконных поставках оружия и наркотиков
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Российские дипломаты продолжат добиваться освобождения осужденного в США Виктора Бута и его воссоединения с семьей. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по итогам встречи с супругой обвиняемого в контрабанде оружия летчика Аллой Бут.
Женщина прилетела в США для того, чтобы 18-19 сентября навестить своего мужа в тюрьме "Марион" штата Иллинойс. Это будет их первая встреча с 2012 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU