Южная Корея пожаловалась ВТО на экспортные ограничения Японии

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-11T09:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Южная Корея подала жалобу на Японию во Всемирную торговую организацию. Сеул возмутили введенные Токио два месяц назад ограничения на поставки в республику материалов, которые необходимы для производства микросхем и дисплеев. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила министр промышленности, торговли и энергетики ЮК Ю Мён Хи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU