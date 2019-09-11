2019-09-11T09:10:49+03:00
Политика

Южная Корея пожаловалась ВТО на экспортные ограничения Японии

Токио усложнило процедуру поставок в ЮК материалов для производства микросхем и дисплеев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Южная Корея подала жалобу на Японию во Всемирную торговую организацию. Сеул возмутили введенные Токио два месяц назад ограничения на поставки в республику материалов, которые необходимы для производства микросхем и дисплеев. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила министр промышленности, торговли и энергетики ЮК Ю Мён Хи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол РФ пообещал жене Бута добиться его воссоединения с семьей
CNN: На должность Болтона претендуют 10 американцев
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на два миллиона рублей
Помпео: США и Мексика достигли ощутимого прогресса по вопросу миграции
Посол РФ объяснил, почему россияне все чаще гибнут на отдыхе в Турции
Правительство Японии провело самороспуск
Британский генерал опасается возобновления "Большой игры" с Россией
Украина передумала расторгать соглашения с Россией
Источник: Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму
Сенаторы США пообещали добиться военной помощи Украине, даже если Трамп ее отменит
Япония отложила запуск космического грузовика к МКС из-за пожара возле космодрома
Трамп продлил режим санкций за «вмешательство» в американские выборы
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до 50
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Британский самолет-разведчик провел полет над границей России
По итогам проверок Счетной палатой исполнения бюджета за 2018 год возбуждено уголовное дело
Пхеньян объявил об испытании «сверхбольшой реактивной системы залпового огня» в КНДР
Пушков: Отставка Болтона пойдет на пользу американской дипломатии
В Кабуле прогремел мощный взрыв