Южная Корея пожаловалась ВТО на экспортные ограничения Японии
Токио усложнило процедуру поставок в ЮК материалов для производства микросхем и дисплеев
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Южная Корея подала жалобу на Японию во Всемирную торговую организацию. Сеул возмутили введенные Токио два месяц назад ограничения на поставки в республику материалов, которые необходимы для производства микросхем и дисплеев. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила министр промышленности, торговли и энергетики ЮК Ю Мён Хи.
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ИСТОЧНИК KP.RU