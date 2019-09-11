В Подмосковье налетчики отобрали у инкассаторов около 15 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-11T10:18:37+03:00

В МВД России опровергли сообщения о нападении на инкассаторов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Такая информация появилась в СМИ, но в МВД назвали случившееся учениями

Изменить размер текста: A A

В подмосковном городе Щелково напали на сотрудников службы инкассации и похитили около 15 миллионов рублей. После совершения преступления грабителям удалось скрыться.

Согласно данным информированного источника "Интерфакса", в налете участвовали двое мужчин. Они покинули место ограбления на серебристом автомобиле марки BMW с иностранными номерами.

Тем временем, в министерстве внутренних дел России уже опровергли сообщения о нападении на инкассаторов.

"Размещенная в ряде СМИ информация о нападении на инкассаторов и хищении у них крупной суммы денег не соответствует действительности", - сообщается в комментарии ведомства, оказавшемся в распоряжении "КП".

В ведомстве уточнили, что в Щелковском районе Московской области в настоящий момент проводятся учения.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого месяца крупное ограбление было совершено в одном из обменных пунктов Москвы. Вооруженные люди ворвались в помещение и отобрали у посетителя сумку со 140 миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU