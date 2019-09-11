2019-09-11T10:18:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье налетчики отобрали у инкассаторов около 15 млн рублей

Такая информация появилась в СМИ, но в МВД назвали случившееся учениями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В МВД России опровергли сообщения о нападении на инкассаторовВ МВД России опровергли сообщения о нападении на инкассаторовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В подмосковном городе Щелково напали на сотрудников службы инкассации и похитили около 15 миллионов рублей. После совершения преступления грабителям удалось скрыться.

Согласно данным информированного источника "Интерфакса", в налете участвовали двое мужчин. Они покинули место ограбления на серебристом автомобиле марки BMW с иностранными номерами.

Тем временем, в министерстве внутренних дел России уже опровергли сообщения о нападении на инкассаторов.

"Размещенная в ряде СМИ информация о нападении на инкассаторов и хищении у них крупной суммы денег не соответствует действительности", - сообщается в комментарии ведомства, оказавшемся в распоряжении "КП".

В ведомстве уточнили, что в Щелковском районе Московской области в настоящий момент проводятся учения.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого месяца крупное ограбление было совершено в одном из обменных пунктов Москвы. Вооруженные люди ворвались в помещение и отобрали у посетителя сумку со 140 миллионами рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отношении Порошенко и Климкина возбуждено уголовное дело
Александру Розенбауму удалили злокачественную опухоль
Снижение доходов сплотило семьи: россияне стали реже разводиться
Южная Корея пожаловалась ВТО на экспортные ограничения Японии
Посол РФ пообещал жене Бута добиться его воссоединения с семьей
CNN: На должность Болтона претендуют 10 американцев
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на два миллиона рублей
Помпео: США и Мексика достигли ощутимого прогресса по вопросу миграции
Посол РФ объяснил, почему россияне все чаще гибнут на отдыхе в Турции
Правительство Японии провело самороспуск
Британский генерал опасается возобновления "Большой игры" с Россией
Украина передумала расторгать соглашения с Россией
Источник: Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму
Сенаторы США пообещали добиться военной помощи Украине, даже если Трамп ее отменит
Япония отложила запуск космического грузовика к МКС из-за пожара возле космодрома
Трамп продлил режим санкций за «вмешательство» в американские выборы
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до 50
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Британский самолет-разведчик провел полет над границей России
По итогам проверок Счетной палатой исполнения бюджета за 2018 год возбуждено уголовное дело
Пхеньян объявил об испытании «сверхбольшой реактивной системы залпового огня» в КНДР
Пушков: Отставка Болтона пойдет на пользу американской дипломатии
В Кабуле прогремел мощный взрыв