Александру Розенбауму удалили злокачественную опухоль
Операция была успешно проведена в одной из московских больниц
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У российского поэта и музыканта Александра Розенбаума диагностировали онкологическое заболевание. Злокачественную опухоль уже успешно удалили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена.
"У Александра Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно", - цитирует агентство "Москва" источник в медицинских кругах.
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ИСТОЧНИК KP.RU