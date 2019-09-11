2019-09-11T10:02:36+03:00
Звезды

Александру Розенбауму удалили злокачественную опухоль

Операция была успешно проведена в одной из московских больниц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У российского поэта и музыканта Александра Розенбаума диагностировали онкологическое заболевание. Злокачественную опухоль уже успешно удалили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена.

"У Александра Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно", - цитирует агентство "Москва" источник в медицинских кругах.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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